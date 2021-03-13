Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Общество
Скончался народный артист России Стахан Рахимов
Политика
МИД прокомментировал блокировку IT-компаниями США контента из РФ
Политика
Путин рассказал о принятии решения по референдуму в Крыму
Мир
Елизавета II поделилась воспоминаниями о встрече с Юрием Гагариным
Общество
Минтруд определил критерий для дополнительной выплаты ряду пенсионеров
Общество
В Госдуме указали на создание Киевом препятствий для доступа в Крым
Наука
«Роскосмос» опубликовал снимки нового дизайна ракеты-носителя «Союз-2»
Мир
Депутат из Германии выступила за отмену антироссийских санкций
Экономика
Биткоин обновил исторический максимум и превысил $59 тыс.

В ГИБДД назвали самое аварийное время на российских дорогах

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Наибольшее число аварий на российских дорогах происходит вечерами пятницы и субботы в период с 17:00 до 19:00. Об этом в субботу, 13 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Госавтоинспекции РФ.

Разъехались без последствий: в каких случаях можно уезжать с места ДТП
Иногда место аварии даже необходимо покинуть без соблюдения необходимых формальностей

Уточняется, что с начала текущего года произошло свыше 9 тыс. аварий, это на 25% меньше аналогичного периода 2020 года. При этом в пятницу и субботу произошло порядка 35% от общего количества ДТП, в остальные же дни недели доля аварий не переходит отметку в 15%.

Наивысшая летальность в результате аварий, по данным ГИБДД, приходится на пятницу и воскресенье, однако по сравнению с прошлым годом число погибших по пятницам уменьшилось примерно на 12%. Летальность же по воскресеньям выросла почти на треть. Самыми «травматичными» оказались пятница и суббота.

Кроме того, в ГАИ предупредили, что наиболее опасным временем для водителей является промежуток с 17:00 до 19:00 — с начала года в этот период происходило от 658 до 696 автоаварий. Спокойнее всего для автомобилистов является время с трех ночи до шести утра, когда происходит около 3% аварий, заключили в ГИБДД.

Накануне в ведомстве назвали процент отвлекающихся за рулем на гаджеты российских водителей. Уточняется, что электронными устройствами во время поездки пользуется почти половина автомобилистов.

8 декабря сообщалось, что дорожные камеры в Москве начали фиксировать и автоматически выписывать штрафы водителям с непристегнутым ремнем, а также тем, кто пользуется телефоном во время движения. Данные с дорожных камер предварительно обрабатывает нейросеть.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021