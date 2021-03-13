В ГИБДД назвали самое аварийное время на российских дорогах

Наибольшее число аварий на российских дорогах происходит вечерами пятницы и субботы в период с 17:00 до 19:00. Об этом в субботу, 13 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы Госавтоинспекции РФ.

Уточняется, что с начала текущего года произошло свыше 9 тыс. аварий, это на 25% меньше аналогичного периода 2020 года. При этом в пятницу и субботу произошло порядка 35% от общего количества ДТП, в остальные же дни недели доля аварий не переходит отметку в 15%.

Наивысшая летальность в результате аварий, по данным ГИБДД, приходится на пятницу и воскресенье, однако по сравнению с прошлым годом число погибших по пятницам уменьшилось примерно на 12%. Летальность же по воскресеньям выросла почти на треть. Самыми «травматичными» оказались пятница и суббота.

Кроме того, в ГАИ предупредили, что наиболее опасным временем для водителей является промежуток с 17:00 до 19:00 — с начала года в этот период происходило от 658 до 696 автоаварий. Спокойнее всего для автомобилистов является время с трех ночи до шести утра, когда происходит около 3% аварий, заключили в ГИБДД.

Накануне в ведомстве назвали процент отвлекающихся за рулем на гаджеты российских водителей. Уточняется, что электронными устройствами во время поездки пользуется почти половина автомобилистов.

8 декабря сообщалось, что дорожные камеры в Москве начали фиксировать и автоматически выписывать штрафы водителям с непристегнутым ремнем, а также тем, кто пользуется телефоном во время движения. Данные с дорожных камер предварительно обрабатывает нейросеть.