В ГИБДД назвали процент отвлекающихся за рулем на гаджеты российских водителей

Почти половина российских водителей, опрошенных Госавтоинспекцией, отвлекаются во время езды на гаджеты. Об этом в пятницу, 12 марта, сообщил заместитель главы ГИБДД по Московской области Владимир Севостьянов.

«49% опрошенных водителей сказали, что отвлекаются от дороги при управлении автомобилем, при этом 5% отвлекаются часто», — цитирует Севостьянова агентство городских новостей «Москва».

По словам замглавы ведомства, точный процент по количеству ДТП, причиной которых стали именно гаджеты, определить сложно, но он «определенно высок».

Ранее, 8 декабря, сообщалось, что дорожные камеры в Москве начали фиксировать и автоматически выписывать штрафы водителям с непристегнутым ремнем, а также тем, кто пользуется телефоном во время движения. Данные с дорожных камер предварительно обрабатывает нейросеть.

10 марта стало известно, что с начала года камеры, которые фиксируют езду с непристегнутым ремнем и разговор по телефону, стали тестировать на дорогах Московской области, пишет РИАМО.