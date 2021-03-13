Мадонну уличили в наложении своего лица на чужое тело в Instagram

Даже Мадонна «грешит» фотошопом. Австралийка уличила поп-икону в редактировании снимков. Амели Голди показала свое фото — правда на нем не она, а Мадонна. Певица якобы отфотошопила оригинал, наложив свое лицо, передает телеканал «Известия». В качестве доказательства Голди показала оригинал снимка, на котором всё точно так же, как и на снимке Мадонны, кроме головы. Фото набрало в Instagram Мадонны сотни тысяч лайков. Девушка пыталась связаться с командой певицы. Выяснить, как у Мадонны оказалось тело австралийки, не удалось.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.