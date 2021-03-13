В Одесской области нетрезвый солдат ВСУ устроил стрельбу на улицах

В городе Измаил Одесской области нетрезвый мужчина устроил стрельбу. Как пишет РЕН ТВ со ссылкой на Telegram-канал Izmail Now, открыл огонь военнослужащий украинкой армии.

Очевидцы сняли произошедшее на видео и вызывали полицию. На кадрах видно, что мужчина едва держится на ногах. Правоохранители его задержали.

«Пьяные солдаты ВСУ в городах Украины к несчастью становится нормой», — написал украинский политик Алексей Журавко.

В августе сообщалось, что бывший украинский военный, участник боевых действий в Донбассе, находясь в нетрезвом состоянии, взял в заложники жену и тещу. Инцидент произошел в селе Солоница в Полтавской области. Переговоры с мужчиной вели более 20 полицейских.