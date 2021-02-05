Выбравший людей: украинский солдат перешел на сторону ДНР

Украинские военные 2 февраля вновь нарушили режим прекращения огня и обстреляли село Сигнальное к югу от Донецка. Однако и среди солдат ВСУ есть люди, не потерявшие совесть. Анатолий Тараненко, бывший механик-водитель БМП 28-й механизированной бригады ВСУ, перешел 28 января на сторону ДНР. Подробности — в фотогалерее «Известий»
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Фото: РИА Новости/Сергей Аверин
Тараненко посетил мемориал «Аллея Ангелов» в Донецке, посвященный погибшим от рук украинских военных детям Донбасса
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Фото: РИА Новости/Сергей Аверин
Бывший солдат ВСУ попросил прощения у девочки из села Сигнального Докучаевского района Донецкой области, обстрелянного украинскими военными
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Фото: РИА Новости/Сергей Аверин
Крыша одного из домов, поврежденных в результате обстрела в селе Сигнальном Докучаевского района Донецкой области
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Фото: РИА Новости/Сергей Аверин
Заместитель начальника управления Народной милиции республики Эдуард Басурин показывает Тараненко, откуда производился обстрел Сигнального
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Фото: РИА Новости/Сергей Аверин
Во многих домах Сигнального повреждены стены и выбиты стекла. По словам представителей ДНР, украинские военные обстреливали село несколько раз
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Фото: РИА Новости/Сергей Аверин
Осколок снаряда 73-миллиметрового орудия БМП-1, разорвавшегося рядом с одним из пострадавших домов
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Фото: РИА Новости/Сергей Аверин
По словам Тараненко, в подразделениях ВСУ обычным делом являются рукоприкладство, пьянство и употребление наркотиков
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Фото: РИА Новости/Сергей Аверин
«Это не наша война. Это война украинской власти, которая в Киеве сидит. Она на коронавирусе и на войне деньги зарабатывает. Это все знают», — сказал Тараненко журналистам
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Фото: РИА Новости/Сергей Аверин
Представитель СЦКК ДНР на месте обстрела в селе Сигнальном фиксирует причиненные постройкам разрушения
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Фото: РИА Новости/Сергей Аверин
Вот такой урожай из разорвавшихся снарядов вынуждены собирать вокруг своих домов мирные жители Донбасса
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