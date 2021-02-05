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Выбравший людей: украинский солдат перешел на сторону ДНР

ВСУ вновь обстреляли села в Донбассе
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Заместитель начальника Управления Народной милиции Республики Эдуард Басурин показывает украинскому военнослужащему, перешедшему на сторону ДНР – Анатолию Михайловичу Тараненко (справа), мемориал "Аллея Ангелов" в Донецке, посвященный погибшим детям Донбасса
Фото: РИА Новости/Сергей Аверин
Украинские военные 2 февраля вновь нарушили режим прекращения огня и обстреляли село Сигнальное к югу от Донецка. Однако и среди солдат ВСУ есть люди, не потерявшие совесть. Анатолий Тараненко, бывший механик-водитель БМП 28-й механизированной бригады ВСУ, перешел 28 января на сторону ДНР. Подробности — в фотогалерее «Известий»
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Мемориал "Аллея Ангелов" в Донецке, посвященный погибшим детям Донбасса
Фото: РИА Новости/Сергей Аверин
Тараненко посетил мемориал «Аллея Ангелов» в Донецке, посвященный погибшим от рук украинских военных детям Донбасса
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Украинский военнослужащий, перешедший на сторону ДНР, Анатолий Михайлович Тараненко, просит прощения у девочки из села Сигнальное Докучаевского района Донецкой области, за обстрелы, которые произошли по вине его сослуживцев. Представители ДНР сообщают, что подразделения украинских силовиков за прошедшие сутки несколько раз обстреляли территорию республики, повреждены жилые дома
Фото: РИА Новости/Сергей Аверин
Бывший солдат ВСУ попросил прощения у девочки из села Сигнального Докучаевского района Донецкой области, обстрелянного украинскими военными
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Крыша одного из домов, поврежденных в результате обстрела снарядами БМП-1 в селе Сигнальное Докучаевского района Донецкой области. Представители ДНР сообщают, что подразделения украинских силовиков за прошедшие сутки несколько раз обстреляли территорию республики, повреждены жилые дома
Фото: РИА Новости/Сергей Аверин
Крыша одного из домов, поврежденных в результате обстрела в селе Сигнальном Докучаевского района Донецкой области
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Заместитель начальника Управления Народной милиции Республики Эдуард Басурин показывает украинскому военнослужащему, перешедшему на сторону ДНР, Анатолию Михайловичу Тараненко (справа), откуда стреляли по селу Сигнальное Докучаевского района Донецкой области
Фото: РИА Новости/Сергей Аверин
Заместитель начальника управления Народной милиции республики Эдуард Басурин показывает Тараненко, откуда производился обстрел Сигнального
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Один из домов, поврежденных в результате обстрела снарядами БМП-1 в селе Сигнальное Докучаевского района Донецкой области
Фото: РИА Новости/Сергей Аверин
Во многих домах Сигнального повреждены стены и выбиты стекла. По словам представителей ДНР, украинские военные обстреливали село несколько раз
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Осколок снаряда БМП-1, попавшего в один из домов, поврежденных в результате обстрела в селе Сигнальное Докучаевского района Донецкой области
Фото: РИА Новости/Сергей Аверин
Осколок снаряда 73-миллиметрового орудия БМП-1, разорвавшегося рядом с одним из пострадавших домов
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Украинский военнослужащий, перешедший на сторону ДНР, Анатолий Михайлович Тараненко на месте обстрела в селе Сигнальное Докучаевского района Донецкой области
Фото: РИА Новости/Сергей Аверин
По словам Тараненко, в подразделениях ВСУ обычным делом являются рукоприкладство, пьянство и употребление наркотиков
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Разбитое стекло в одном из домов, поврежденных в результате обстрела снарядами БМП-1 в селе Сигнальное Докучаевского района Донецкой области
Фото: РИА Новости/Сергей Аверин
«Это не наша война. Это война украинской власти, которая в Киеве сидит. Она на коронавирусе и на войне деньги зарабатывает. Это все знают», — сказал Тараненко журналистам
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Представитель СЦКК ДНР на месте обстрела в селе Сигнальное Докучаевского района Донецкой области
Фото: РИА Новости/Сергей Аверин
Представитель СЦКК ДНР на месте обстрела в селе Сигнальном фиксирует причиненные постройкам разрушения
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Ведро с разорванными снарядами БМП, собранными местными жителями после обстрела в селе Сигнальное Докучаевского района Донецкой области
Фото: РИА Новости/Сергей Аверин
Вот такой урожай из разорвавшихся снарядов вынуждены собирать вокруг своих домов мирные жители Донбасса
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