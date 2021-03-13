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Елизавета II поделилась воспоминаниями о встрече с Юрием Гагариным

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Королева Великобритании Елизавета II поделилась воспоминаниями о встрече с советским космонавтом Юрием Гагариным, которая произошла 60 лет назад в Лондоне. Об этом в пятницу, 12 марта, она рассказала участникам научного форума в онлайн-формате, запись которого есть на официальном YouTube-канале Букингемского дворца.

«Он был очарователен. И я думаю, тот факт, что он был первым космонавтом, делал его в особенности таким», — сообщила Елизавета II.

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Королева Великобритании также вспомнила, что он не говорил по-английски во время встречи, а на вопрос о том, каким же был Гагарин, ответила с улыбкой: «Он был русским».

Елизавета II сообщила о своих впечатлениях после встречи с космонавтом в ответ на вопрос британского ученого-космолога, почетного научного сотрудника Университетского колледжа Лондона Мэгги Адерин-Покок. Она, в свою очередь, призналась в том, что именно Гагарин сыграл большую роль в выборе ее будущей профессии, так как он родился с ней в один день, 9 марта.

Визит Гагарина в Великобританию состоялся 11–15 июля 1961 года. Он встретился с рядом известных британских общественных и политических деятелей, а также был почетным гостем на обеде в Букингемском дворце по приглашению Елизаветы II.

12 апреля 1961 года советский космонавт Юрий Гагарин на космическом корабле «Восток-1» стартовал с космодрома Байконур и впервые в мире совершил орбитальный облет планеты Земля. Полет в околоземном космическом пространстве продлился 1 час 48 минут.

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