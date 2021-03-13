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Минтруд предложил скорректировать выплату детских пособий нуждающимся

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Минтруд предложил скорректировать выплаты детских пособий нуждающимся семьям с детьми от трех до семи лет. Об этом сообщила газета «Коммерсантъ».

Отмечается, что, если у семьи наблюдается имущество, к которому относятся жилые дома, автомобили и мотоциклы, но при этом уровень официального дохода является низким, подобная помощь от ведомства будет ограничена. При помощи данных нововведений помощь нуждающимся будет наиболее эффективной.

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Для ухаживающих за ребенком до трех лет, ребенком-инвалидом, инвалидом или пожилым человеком старше 80 лет сохраняется право получения выплат при при отсутствии официальных доходов. Кроме того, срочная служба, а также официальный статус безработного и обучение на очной форме для членов семьи моложе 23 лет также является уважительной причиной для данной области.

В случае несоответствия новым критериям семьи будут получать выплаты на детей от трех до семи лет с сохранением уже назначенной суммы до конца указанного срока.

Накануне Минтруд сообщил, что размер «детских» выплат планируется увеличить на 50–100% прожиточного минимума в субъекте на ребенка, если базовая сумма начислений не позволяет семье переступить черту бедности. За базовый уровень выплат берется 50% от регионального прожиточного минимума на ребенка. Соответствующий указ в тот же день подписал президент России Владимир Путин.

По действующим условиям программы, чтобы получить помощь от государства, доходы в семье должны быть ниже установленной в регионе черты бедности. Из-за этого адресатами выплат часто становились формально безработные люди с высокими «серыми» доходами.

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