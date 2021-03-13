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Politico: в Атлантическом совете разгорелась «война» из-за России

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Сотрудники американского Атлантического совета при НАТО поссорились из-за статьи, посвященной России, пишет Politico.

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По данным издания, более 20 работников и научных сотрудников совета назвали материал Эммы Эшфорд и Мэтью Берроуза о том, что США не следует концентрироваться на правах человека в отношениях с РФ, «пророссийской статьей».

«Их статья основана на ложном представлении, согласно которому права человека и национальные интересы абсолютно не связаны друг с другом и что в основе политики США в отношении России, по сути, были и остаются проблемы прав человека. На самом деле предыдущие и нынешняя администрации стремились интегрировать наши ценности и другие национальные интересы», — говорится в заявлении возмущенных сотрудников.

Один из подписавших заявление в интервью Politico 11 марта заявил, что в совете обеспокоены тем, что статью могут счесть результатом нечестной работы, на который повлияло то, что миллиардер Чарльз Кох, выступающий за сокращение вмешательства США в дела за рубежом, на протяжении пяти лет перечислял Атлантическому совету взносы в $4,5 млн.

«Сообщество Коха действует как троянский конь, пытаясь уничтожить хорошие институты, и у этих людей почти такие же взгляды, как у русских», — сказал один из авторов заявления.

Генеральная прокуратура России летом 2019 года признала нежелательной работу НКО «Атлантический совет».

В 2019 году специалисты совета заявили о тревожной тенденции в отношении европейцев к США и РФ. Например отмечалось, что даже жители стран-членов НАТО рассматривают Вашингтон как вероятную угрозу, а в Болгарии и Словакии сочли США «опасней России».

Документ прокомментировал директор Центра геополитических экспертиз политолог Валерий Коровин. По его словам, такая тревога является следствием того, что Вашингтон боится потерять контроль над регионом.

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