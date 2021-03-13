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Мэттью Макконахи может побороться за пост губернатора Техаса

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Американский актер Мэтью МакКонахи всерьез задумался стать губернатором Техаса. О желании войти в политику актер сообщал осенью 2020 года, сообщает телеканал «Известия». Про намерения возглавить Техас говорилось в нескольких интервью. Правда о своей политической принадлежности Макконахи пока не сообщил.

В случае участия в выборах актер поборется за пост с действующим главой штата. В настоящее время республиканец Грег Эббот готовится к переизбранию.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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