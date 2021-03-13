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На Байкале запустили уникальный глубоководный нейтринный телескоп

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Крупнейший в Северном полушарии нейтринный телескоп Baikal-GVD будет запущен 13 марта. Об этом в субботу сообщили в пресс-службе Минобрнауки РФ.

«На озере Байкал 13 марта состоится запуск крупнейшего в Северном полушарии глубоководного нейтринного телескопа Baikal-GVD. В церемонии примут участие министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, директор Объединенного института ядерных исследований Григорий Трубников, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев», — передает ТАСС.

Телескоп установлен на расстоянии 3,5 км от берега на глубине 750-1300 метров в южной котловине Байкала. Baikal-GVD предназначен для регистрации и исследования потоков нейтрино сверхвысоких энергий, прилетающих из космоса, из недр рождающихся или умирающих галактик и различных экзотических звездных объектов. Предполагается, что эти частицы несут с собой информацию о происходившем во Вселенной миллионы и миллиарды лет назад и пролить свет на загадки ее возникновения и эволюции.

Ранее, сообщалось, что Байкальский глубоководный нейтринный телескоп запустят 12 марта

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