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Подводный нейтринный телескоп на Байкале запустят 12 марта

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Байкальский глубоководный нейтринный телескоп запустят 12 марта, сообщили «Известиям» в Минобрнауки РФ. Старт работе дадут министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков вместе с директором ОИЯИ академиком РАН Григорием Трубниковым. Эту установку класса мегасайенс строили с 2015 года на 106-м километре Кругобайкальской железной дороги на озере Байкал силами международной коллаборации Baikal-GVD. Телескоп возводили под патронажем ученых из Объединенного института ядерных исследований (Дубна) и Института ядерных исследований РАН (Москва). Детектор нейтрино расположен на расстоянии 3,6 км от берега озера Байкал и погружен на глубину 1,1 км.

— Торжественный запуск глубоководного нейтринного телескопа на озере Байкал станет одним из ярких, флагманских мероприятий Года науки и технологий в Российской Федерации, — сказал «Известиям» Валерий Фальков. — Это результат интенсивной работы международного коллектива ученых при ведущей роли Минобрнауки России, Объединенного института ядерных исследований и Российской академии наук.

Самый большой в Северном полушарии глубоководный нейтринный телескоп станет магнитом для талантливых ученых со всего мира, добавил министр.

Установка позволит обнаружить источники нейтрино сверхвысоких энергий и исследовать эволюцию галактик и Вселенной.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

На дне — рождение: 12 марта запустят подводный нейтринный телескоп

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