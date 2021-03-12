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Инвестор Tesla подал в суд на Маска из-за публикаций в Twitter

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Инвестор компании по производству электромобилей Tesla обратился в суд штата Делавэр с жалобой, направленной против публикаций основателя организации Илона Маска в Twitter. Об этом в пятницу, 12 марта, сообщает портал Bloomberg Law со ссылкой на поданный судебный иск.

Отмечается, что он был создан еще 8 марта. По словам инвестора, информация, которую публикуют Маск и его коллеги из совета директоров, «нарушает соглашения с Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC)», что также приводит к «значительному ущербу компании».

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Инвестор заявил, что Маск «неоднократно нарушал условия соглашения», под которые также попадает предварительное согласие на публикацию контента в Twitter.

26 февраля 2019 года Комиссия США по ценным бумагам и биржам уже заявляла, что миллиардер Илон Маск нарушил заключенное в 2018 году соглашение, опубликовав сообщение в Twitter без согласования с регулятором.

Известно, что в 2018 году Илон Маск и Tesla заключили соглашение с SEC и заплатили $20 млн штрафа каждый. Кроме того, бизнесмен покинул пост председателя совета директоров и обязался согласовывать в соцсетях все сообщения, имеющие значение для акционеров. Комиссия тогда обвинила его в мошенничестве с ценными бумагами, так как Маск заявил, что готов сделать компанию Tesla непубличной по цене $420 за акцию. Заявления привели к резким колебаниям цены на акции, однако впоследствии не подтвердились.

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