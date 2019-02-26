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Комиссия США по ценным бумагам обвинила Маска в нарушении соглашения

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Фото: Global Look Press/Kim Shiflett
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Комиссия США по ценным бумагам и биржам (SEC) заявила, что американский бизнесмен, основатель компании Tesla миллиардер Илон Маск нарушил заключенное в 2018 году соглашение, опубликовав сообщение в Twitter без согласования с регулятором. Об этом сообщило агентство Reuters.

На основании этих данных в суд было подано ходатайство, в котором говорится, что на прошлой неделе Маск написал о производстве 500 тыс. автомобилей Tesla в 2019 году. Позднее бизнесмен изменил сообщение и сообщил, что речь идет о 400 тыс. автомобилей.

В 2018 году Илон Маск и Tesla заключили соглашение с SEC и заплатили $20 млн штрафа каждый. Кроме того, бизнесмен покинул пост председателя совета директоров и обязался согласовывать в соцсетях все сообщения, имеющие значение для акционеров.

Комиссия тогда обвинила его в мошенничестве с ценными бумагами, так как Маск заявил, что готов сделать компанию Tesla непубличной по цене 420 долларов за акцию. Заявления привели к резким колебания цены на акции, однако впоследствии не подтвердились.

22 февраля стало известно, что основатель SpaceX и глава Tesla американец Илон Маск взял ипотечные кредиты на общую сумму $61 млн.

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