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Новую инфекционную больницу планируют построить во Владивостоке

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Во Владивостоке на улице Русской намерены построить новую инфекционную больницу на 400 коек. Минстрой Приморского края объявил аукцион на выполнение проектно-изыскательных работ.

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Исходя из техзадания, учреждение возведут в рамках госпрограммы «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2021–2027 годы. Под строительство выбран участок площадью 10,36 га, расположенный на улице Русской, 100, сообщает ИА PrimaMedia.

Площадь больницы составит 14,5 тыс. кв. м. Она будет включать стационар, восемь инфекционных отделений, из которых три — детские, а также диагностическое отделение, микробиологическую лабораторию, рентген-отделение, административные, хозяйственные и другие помещения.

Отмечается, что инфекционные отделения рассчитаны на пациентов с инфекциями, передающимися с кровью и биологическими жидкостями, — вирусными гепатитами, кишечными инфекциями и др. Также в больнице будет работать СПИД-центр, рассчитанный на 80 посещений в смену.

Максимальная стоимость контракта на разработку проекта и проведение изыскательных работ составит 46,5 млн рублей.

По данным ИА PrimaMedia, краевые власти оценивают строительство в 4,9 млрд рублей. Предполагаемый срок ввода объекта в эксплуатацию — декабрь 2023 года.

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