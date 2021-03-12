Коми выбрали столицей проекта «Серебряное ожерелье России»
Республика Коми стала столицей туристического маршрута «Серебряное ожерелье России». Об этом на заседании Первого туристского конгресса регионов Севера сообщил глава региона Владимир Уйба.
Уйба отметил, что быть регионом-столицей — это наравне с огромной честью и колоссальной ответственностью. «Серебряное ожерелье России» состоит из комплекса маршрутов, объединяющих исторические города, областные центры, крупные населенные пункты Северо-Запада страны, отмечает ИА FlashNord.
В Коми в августе пройдут мероприятия, посвященные столетию республики. Гвоздем программы обещает стать двухдневный чемпионат Европы по фейерверкам. Его впервые проведут в местечке Заречье и Кировском парке Сыктывкара. Происходящее будет транслироваться на экраны города, в том числе на главный, который установят на Стефановской площади.