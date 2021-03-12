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Коми выбрали столицей проекта «Серебряное ожерелье России»

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Республика Коми стала столицей туристического маршрута «Серебряное ожерелье России». Об этом на заседании Первого туристского конгресса регионов Севера сообщил глава региона Владимир Уйба.

Уйба отметил, что быть регионом-столицей — это наравне с огромной честью и колоссальной ответственностью. «Серебряное ожерелье России» состоит из комплекса маршрутов, объединяющих исторические города, областные центры, крупные населенные пункты Северо-Запада страны, отмечает ИА FlashNord.

В Коми в августе пройдут мероприятия, посвященные столетию республики. Гвоздем программы обещает стать двухдневный чемпионат Европы по фейерверкам. Его впервые проведут в местечке Заречье и Кировском парке Сыктывкара. Происходящее будет транслироваться на экраны города, в том числе на главный, который установят на Стефановской площади.

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