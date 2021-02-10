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Чемпионат по фейерверкам в Сыктывкаре посвятят 100-летию Коми

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В Коми в августе пройдут мероприятия, посвященные столетию республики. О том, как будет отмечаться это событие, речь шла на заседании правительства 9 февраля.

По словам республиканского министра культуры, туризма и архивного дела Сергея Емельянова, которые приводит ИА «Комиинформ», старт празднованиям даст в середине августа всероссийский фестиваль воздухоплавания «Живой воздух», который проведут в финно-угорском этнопарке. Но центром мероприятий станет Сыктывкар.

С 20 августа жителей республики будут поздравлять ведущие профессиональные народные коллективы страны вместе с государственным ансамблем «Асъя кыа». В постановках примут участие Кубанский казачий хор, академический русский народный хор имени Пятницкого, академический хореографический ансамбль «Березка», академический ансамбль танца Кабардино-Балкарской Республики «Кабардинка».

Десант артистов российской эстрады проедет по всем территориям Коми, пообещал министр. Также он напомнил о запланированном открытии после капитального ремонта Национальной библиотеки. В обновленном зале проведут торжественный прием по случаю столетия Коми.

Гвоздем программы обещает стать двухдневный чемпионат Европы по фейерверкам. Его впервые проведут в местечке Заречье и Кировском парке Сыктывкара. Происходящее будет транслироваться на экраны города, в том числе на главный, который установят на Стефановской площади.

Кроме того, на Стефановской площади проведут международный гастрономический фестиваль финно-угорских народов «ШаньгаФест».

Ключевое событие празднования запланировано на 22 августа. На республиканском стадионе состоится юбилейная шоу-программа. В ней примут участие лучшие творческие коллективы России и Коми.

Ранее сообщалось, что 100-летию Коми была посвящена и концепция празднования Нового года в Сыктывкаре. Она была основана на узнаваемых мифологических персонажах, туристических и промысловых символах.

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