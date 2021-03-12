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«СибурТюменьГаз» рассказал о ликвидации последствий аварии в Югре

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К ликвидации последствий аварии на продуктопроводе в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО–Югра) и проведению соответствующей диагностики привлечены уникальные специалисты и высокоточное оборудование. Об этом в пятницу, 12 марта, сообщила пресс-служба компании «СибурТюменьГаз», которой принадлежит трубопровод.

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В частности, на отсеченном участке продуктопровода специалисты-гидрографы ведут подготовительные работы для погружения водолазов. Эксперты анализируют рельеф дна реки с помощью высокотехнологичного поискового комплекса, в состав которого входят гидролокаторы кругового обзора и трассоискатели. В компании рассчитывают закончить подготовку до 14 марта.

Затем к работе приступит водолазная группа АО «МРТС», которая оснащена необходимым оборудованием для погружения в акваторию реки Обь. Отмечается, что участники группы реализовали уже не один уникальный проект, в основном в регионах с суровыми климатическими условиями, среди которых Арктика и Кольский залив.

«Они изучат место залегания продуктопровода под водой для определения возможного места пропуска», — отметили в компании.

Кроме того, параллельно с этими работами подразделение компании продолжает вскрытие трубы в береговой линии, чтобы визуально оценить состояние продуктопровода.

Комиссия по расследованию происшествия Ростехнадзора совместно с представителями других надзорных органов также продолжает свою работу в связи с происшествием, отметила пресс-служба.

О том, что на подводном переходе через реку Обь продуктопровода Нижневартовский ГПЗ — Южно-Балыкский ГПЗ произошел пропуск широкой фракции легких углеводородов (ШФЛУ, или пропан-бутан, используемый в быту и как газомоторное топливо) с последующим кратковременным возгоранием, сообщалось 6 марта.

В тот же день пожар был локализован, проводились работы по утилизации остатков углеводородов. В результате инцидента пострадал один рыбак, получивший ожоги лица и шеи, но он отказался от госпитализации.

АО «СибурТюменьГаз» после совместного мониторинга с представителями регионального управления Росприроднадзора заявило, что рисков для населения и окружающей среды нет. Для оценки возможного ущерба водным биологическим ресурсам Росрыболовство направило на место происшествия группу специалистов.

Прокуратура ХМАО также начала проверку по факту инцидента. В Ростехнадзоре допустили, что авария могла произойти из-за дефектов соединений участков трубопровода, коррозии металла или внешних повреждений.

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