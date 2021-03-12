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Астроном оценил опасность летящего к Земле астероида

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Приближение к Земле самого большого и быстрого астероида 2001 FO32 в 2021 году не представляет никакой опасности. Такое мнение высказал в пятницу, 12 марта, ведущий научный сотрудник Пулковской астрономической обсерватории РАН Георгий Гончаров.

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По словам эксперта, угрозу нашей планете могут представлять только те небесные тела, которые оказываются на расстоянии Луны.

Гончаров отметил, что на расстоянии примерно в 2 млн км, на котором окажется космический камень во время максимального сближения с Землей, летает множество астероидов. По его мнению, скорость 2001 FO32 также не несет в себе никакой угрозы.

«Скорость у всех тел на определенном расстоянии от Солнца определена жестко именно движением вокруг Солнца, они законам физики подчиняются, она должна быть порядка 30 км/с и сильно варьироваться от этого значения не может», — цитирует специалиста телеканал «Звезда».

Ранее в этот же день астрономы NASA сообщили о том, что 21 марта в 19:03 мск с Землей максимально сблизится астероид 2001 FO32. Он станет самым крупным из всех, что приблизились к планете в 2021 году, сообщает телеканал «360».

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