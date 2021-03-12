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Суд в Москве арестовал водителя, протащившего на машине полицейского

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Суд в Москве арестовал мужчину, обвиняемого в применении насилия в отношении сотрудника полиции на юго-западе столицы. Об этом в пятницу, 12 марта, сообщила старший помощник руководителя ГСУ Следственного комитета (СК) России по городу Москве Юлия Иванова.

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«Следственными органами ГСУ СК Российской Федерации по Москве расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»)», — цитирует представителя ведомства агентство городских новостей «Москва».

По словам Ивановой, с фигурантом проведены необходимые следственные действия.

По версии следствия, ночью 9 марта мужчина, находившийся за рулем машины вблизи улицы Миклухо-Маклая, проигнорировал законные требования сотрудника полиции остановиться. Продолжив движение, он протащил полицейского не менее 3 м. В результате тот получил телесные повреждения.

Ранее, 6 марта, суд в Иркутской области арестовал таксиста, протащившего полицейского за машиной, когда тот пытался задержать его за незаконную торговлю алкоголем.

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