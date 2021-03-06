Протащивший полицейского таксист арестован в Иркутской области

Суд в Иркутской области арестовал таксиста, который протащил полицейского за машиной, когда тот пытался задержать его за незаконную торговлю алкоголем. Об этом в субботу, 6 марта, сообщается на сайте регионального управления СК РФ.

«Предъявлено обвинение 29-летнему уроженцу Республики Кыргызстан в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти)», — сказано в тексте.

По версии следствия, в начале марта правоохранительным органам поступила информация, что водитель службы такси продает спиртное в обход действующего законодательства. Заказы на доставку алкоголя он принимал через мобильное приложение перевозчика.

В ходе оперативных мероприятий полиция установила личность таксиста, однако в момент задержания с поличным мужчина попытался скрыться. Он закрыл стекло автомобиля и попытался скрыться с места. При этом рука одного полицейского оказалась зажата, и тот несколько метров бежал за машиной, в результате чего получил травмы.

После задержания в такси полицейские обнаружили различный алкоголь.

4 марта следователи объявили в розыск подозреваемого в нападении на двоих правоохранителей в Карачаево-Черкесии, которое произошло в конце февраля.