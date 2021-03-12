Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
ЕС продлил санкции против граждан и организаций РФ и Украины на полгода
Общество
Москвичам пообещали скорое начало оттепели
Мир
Польша решила выслать двух белорусских консулов
Мир
Иранское судно подверглось атаке в Средиземном море
Общество
В России предложили расплачиваться за покупки пластиковой тарой
Мир
В Сан-Марино не зарегистрировали побочных эффектов от «Спутника V»
Мир
Глава МИД Украины призвал Россию «открыть доступ» в Крым
Мир
В порту Корфу загорелся круизный лайнер MSC Lirica
Общество
Композитора Лядову похоронят на Кунцевском кладбище

Пролетевший над Якутией объект мог быть разгонным блоком «Фрегат»

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский эксперт по космонавтике Игорь Лисов в пятницу, 12 марта, допустил, что яркий объект, пролетевший в небе над Якутией, мог быть разгонным блоком «Фрегат», который в 2009 году вывел на орбиту спутник «Метеор-М».

Свои выводы эксперт сделал на основании данных ВВС США, публикуемым на сайте space-track.org. Отработавший блок «Фрегат» в американском каталоге имеет номер 35867.

Просто в космос: ученые РАН создают прорывной двигатель для спутников
В качестве топлива в нем будут использоваться металлодиэлектрические пластины, запаса которых хватит на 10 лет автономной работы

Согласно обнародованным прогнозам, он должен был войти в земную атмосферу в этот же день около 12:56 мск недалеко от Курильских островов примерно над точкой с координатами 44,2 градуса северной широты и 155 градусов восточной долготы.

«Поселок Усть-Нера находится в точке с координатами 64,6 градуса северной широты и 143,2 градуса восточной долготы, то есть северо-западнее точки входа в атмосферу. А «Фрегат» как раз летел по восходящей траектории — с юга на север», — приводит «РИА Новости» слова эксперта.

Отмечается, что указанный разгонный блок «Фрегат» в сентябре 2009 года, будучи верхней ступенью ракеты «Союз-2.1б2», вывел с космодрома Байконур на орбиту шесть спутников, среди которых пять российских — «Метеор-М», «Стерх», «Татьяна», «УГАТУсат» и «Блиц», а также один южноафриканский — Sumbandila.

Ранее в пятницу сообщалось, что в небе над Якутией, предположительно, пролетел метеор. Явление удалось заснять местным жителям.

По данным телеканала РЕН ТВ, видео было сделано в поселке Усть-Нера Оймяконского района. Объект пролетел в небе над жилыми домами, оставляя за собой светящийся след.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021