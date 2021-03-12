Пролетевший над Якутией объект мог быть разгонным блоком «Фрегат»

Российский эксперт по космонавтике Игорь Лисов в пятницу, 12 марта, допустил, что яркий объект, пролетевший в небе над Якутией, мог быть разгонным блоком «Фрегат», который в 2009 году вывел на орбиту спутник «Метеор-М».

Свои выводы эксперт сделал на основании данных ВВС США, публикуемым на сайте space-track.org. Отработавший блок «Фрегат» в американском каталоге имеет номер 35867.

Согласно обнародованным прогнозам, он должен был войти в земную атмосферу в этот же день около 12:56 мск недалеко от Курильских островов примерно над точкой с координатами 44,2 градуса северной широты и 155 градусов восточной долготы.

«Поселок Усть-Нера находится в точке с координатами 64,6 градуса северной широты и 143,2 градуса восточной долготы, то есть северо-западнее точки входа в атмосферу. А «Фрегат» как раз летел по восходящей траектории — с юга на север», — приводит «РИА Новости» слова эксперта.

Отмечается, что указанный разгонный блок «Фрегат» в сентябре 2009 года, будучи верхней ступенью ракеты «Союз-2.1б2», вывел с космодрома Байконур на орбиту шесть спутников, среди которых пять российских — «Метеор-М», «Стерх», «Татьяна», «УГАТУсат» и «Блиц», а также один южноафриканский — Sumbandila.

Ранее в пятницу сообщалось, что в небе над Якутией, предположительно, пролетел метеор. Явление удалось заснять местным жителям.

По данным телеканала РЕН ТВ, видео было сделано в поселке Усть-Нера Оймяконского района. Объект пролетел в небе над жилыми домами, оставляя за собой светящийся след.