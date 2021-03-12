Очевидцы засняли падение метеора в Якутии

В небе над Якутией, предположительно, пролетел метеор. Явление удалось заснять местным жителям, кадры публикует РЕН ТВ 12 марта.

По данным телеканала, видео было сделано в поселке Усть-Нера Оймяконского района. Метеор пролетел в небе над жилыми домами, оставляя за собой светящийся след.

15 февраля жители австралийского города Мельбурн заметили в ночном небе огненный шар, который напоминал метеор, разорвавшийся в небе. Болид разлетелся на множество осколков, не долетев до земли.