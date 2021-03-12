В порту Корфу загорелся круизный лайнер MSC Lirica

В порту Корфу в Греции возник пожар на круизном лайнере MSC Lirica. Об этом в пятницу, 12 марта, сообщает Cruise Industry News.

Согласно данным издания, на бору корабля был виден черный дым, а также пламя. Судно продолжало гореть в течение часа, пока местные пожарные не приехали на вызов.

Отмечается, что возникший пожар уже к 15:30 по местному времени (16:30 мск) находился под контролем служб с противопожарного катера.

Информации о пострадавших нет. Причины возгорания устанавливаются.

Судно MSC Lirica пришвартовано в порту с 30 января. На борту нет пассажиров, только члены экипажа.

Круизный лайнер MSC Lirica был спущен на воду в 2003 году. В 2015 году на судне провели капитальный ремонт, в результате которого добавилось 198 пассажирских кают, пассажировместимость увеличилась на 680 мест.