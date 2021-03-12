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Покрас Лампас продал фото своей работы как невзаимозаменяемый токен

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Покрас Лампас продал фото своей работы на криптоаукционе. Лотом стало изображение проекции рисунка на Чиркейскую ГЭС. За снимок своей картины Лампас получил $28,7 тыс. Оригинал был написан на холсте, оцифрован и спроецирован, сообщает телеканал «Известия». Работу под названием Transition продали как невзаимозаменяемый токен.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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