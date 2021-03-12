Покрас Лампас продал фото своей работы как невзаимозаменяемый токен

Покрас Лампас продал фото своей работы на криптоаукционе. Лотом стало изображение проекции рисунка на Чиркейскую ГЭС. За снимок своей картины Лампас получил $28,7 тыс. Оригинал был написан на холсте, оцифрован и спроецирован, сообщает телеканал «Известия». Работу под названием Transition продали как невзаимозаменяемый токен.

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