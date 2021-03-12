Суд удовлетворил УДО осужденного на восемь лет экс-главы Карелии

Медвежьегорский районный суд удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении экс-главы Карелии Андрея Нелидова, осужденного за взятки. Об этом в пятницу, 12 марта, сообщила представитель районного суда.

«Удовлетворили его [Нелидова] ходатайство об условно-досрочном освобождении», — цитирует представителя суда агентство ТАСС.

При принятии решения суд учел его примерное поведение, а также наличие у него поощрений, отметила собеседница агентства.

В марте 2018 года суд приговорил бывшего главу Карелии к восьми годам колонии строгого режима, признав виновным в получении взяток. Андрей Нелидов обязался заплатить штраф в размере 27,5 млн рублей.

Нелидова задержали в сентябре 2015 года по подозрению во взяточничестве. По данным следствия, в 2015 году обвиняемый получал взятки от предпринимателей за право торговать на территории музея-заповедника «Кижи». Чиновник обвиняется в получении взяток на общую сумму в 5,5 млн рублей.

Андрей Нелидов был главой Карелии с 2010 по 2012 год. В 2013 году он был назначен директором музея-заповедника «Кижи».