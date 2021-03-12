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Пользователи смогут «рисовать» дороги на картах Google

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Google позволит пользователям самим рисовать дороги на картах. Пока что внесение изменений в Google Maps является сложной процедурой. Возможность добавлять дороги пользователям упростит порядок, передает телеканал «Известия». Опция коснется 80 стран, затем откроется для всего мира. Перед публикацией все данные будут проверять на достоверность.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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