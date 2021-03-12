Корабли Балтфлота отработали пуски крылатых ракет «Калибр»

Малые ракетные корабли Балтфлота «Одинцово» и «Советск» отработали запуски крылатых ракет «Калибр» на фоне учений НАТО в регионе. Об этом в пятницу, 12 марта, сообщает телеканал «Звезда».

Корабли выполняли пуски ракет по условному противнику на поверхности воды у береговой линии.

Пуски «Калибров» были выполнены электронным способом. Ракеты применялись как по отряду кораблей, так и по береговым целям, принадлежащим условному противнику, которые находились на значительном удалении.

Корабли задействовали и ствольную артиллерию в ходе отработки борьбы с авиацией условного противника, передает НСН.

Также экипажи малых ракетных кораблей отладили взаимодействие между собой.

Ранее, 10 марта, сообщалось, что военные моряки в сирийском Тартусе провели тренировку, в ходе которой отразили условное нападение аквалангистов-диверсантов на корабли в российском пункте материально-технического обеспечения.