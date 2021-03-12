Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Политика
Путин обсудил с Совбезом ситуацию на Ближнем Востоке
Интернет
Google объяснил ограничение доступа к фильму про Крым на YouTube
Экономика
Цена бензина Аи-92 на бирже побила исторический рекорд
Авто
В Госдуме заявили о снижении числа погибших в ДТП с пьяными водителями
Экономика
В ЕС построили первый за 20 лет российский несырьевой завод
Общество
Установленные в метро Москвы камеры помогли найти 100 пропавших без вести
Общество
Власти опровергли массовое отравление детей в барнаульской школе
Общество
ФСИН начала вести радиомониторинг для выявления телефонов в колониях
Общество
Инфекционист оценил угрозу распространения птичьего гриппа в России

Лесной фонд Верхневолжья увеличат на 55 га

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Тверской области увеличится лесной фонд более чем на 55 га. Это будет сделано за счет перевода земель из одной категории в другую. Вопрос обсуждался на заседании межведомственной комиссии при региональном правительстве по земельным отношениям.

Как уточняют «Тверские ведомости», в Тверской области проходит системная работа по расширению лесного фонда. В рамках этих мероприятий пять участков общей площадью 55,4 га в Фировском и Торжокском районах будут переведены из категории земель сельскохозяйственного назначения в земли лесного фонда. Это позволит улучшить контроль за ресурсами, уверены в комиссии.

Губернатор Игорь Руденя при этом отметил, что уменьшение количества бесхозных участков, сохранение и восстановление лесов, обеспечение противопожарной безопасности — это приоритетные направления в лесопромышленной отрасли.

За последние пять лет в Верхневолжье в лесной фонд региона перевели около 30 га земель, покрытых лесом.

19 февраля сообщалось о переводе в лесной фонд четырех участков общей площадью 471,1 га. Земли находятся в Ржевском и Максатихинском районах.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021