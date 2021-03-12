Лесной фонд Верхневолжья увеличат на 55 га

В Тверской области увеличится лесной фонд более чем на 55 га. Это будет сделано за счет перевода земель из одной категории в другую. Вопрос обсуждался на заседании межведомственной комиссии при региональном правительстве по земельным отношениям.

Как уточняют «Тверские ведомости», в Тверской области проходит системная работа по расширению лесного фонда. В рамках этих мероприятий пять участков общей площадью 55,4 га в Фировском и Торжокском районах будут переведены из категории земель сельскохозяйственного назначения в земли лесного фонда. Это позволит улучшить контроль за ресурсами, уверены в комиссии.

Губернатор Игорь Руденя при этом отметил, что уменьшение количества бесхозных участков, сохранение и восстановление лесов, обеспечение противопожарной безопасности — это приоритетные направления в лесопромышленной отрасли.

За последние пять лет в Верхневолжье в лесной фонд региона перевели около 30 га земель, покрытых лесом.

19 февраля сообщалось о переводе в лесной фонд четырех участков общей площадью 471,1 га. Земли находятся в Ржевском и Максатихинском районах.