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Площадь лесного фонда Тверской области увеличили на 470 га

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Губернатор Тверской области Игорь Руденя провел заседание межведомственной комиссии по земельным отношениям. Обсуждался перевод земель из одной категории в другую.

На заседании одобрили перевод четырёх участков общей площадью 471,1 га из категории земель сельскохозяйственного назначения в земли лесного фонда. Данные земли находятся в Ржевском и Максатихинском районах. Принадлежность участков к лесному фонду позволит избежать незаконной рубки насаждений, сообщают Тверские ведомости.

Игорь Руденя отмечает необходимость сохранения лесов Тверской области, а также обеспечения противопожарной безопасности.

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