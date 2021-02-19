Площадь лесного фонда Тверской области увеличили на 470 га

Губернатор Тверской области Игорь Руденя провел заседание межведомственной комиссии по земельным отношениям. Обсуждался перевод земель из одной категории в другую.

На заседании одобрили перевод четырёх участков общей площадью 471,1 га из категории земель сельскохозяйственного назначения в земли лесного фонда. Данные земли находятся в Ржевском и Максатихинском районах. Принадлежность участков к лесному фонду позволит избежать незаконной рубки насаждений, сообщают Тверские ведомости.

Игорь Руденя отмечает необходимость сохранения лесов Тверской области, а также обеспечения противопожарной безопасности.