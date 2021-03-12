В Госдуме заявили о снижении числа погибших в ДТП с пьяными водителями

В России в 2020 году число погибших в «пьяных» ДТП сократилось на 232 человека после ужесточения наказания за подобные преступления. Об этом 12 марта сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«В 2020 году, когда уже действовал закон о повышенной ответственности за «пьяные» ДТП, погибло на 232 человека меньше и пострадало на 1585 человек меньше, чем в 2018 году, когда ответственность была ниже», — заявил он.

Всего в 2020 году по вине пьяных водителей произошло 14 481 ДТП, в 2019 году — 14 689, а в 2018 году — 15 166 происшествий.

Закон об ужесточении уголовной ответственности за ДТП со смертельным исходом, которые произошли по вине нетрезвых водителей, вступил в силу в июне 2019 года.

Речь идет о поправках в ст. 264 УК («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»). Так, если по вине водителя был причинен тяжкий вред здоровью пострадавшего, виновному будет грозить от трех до семи лет заключения, тогда как ранее максимальный срок составлял четыре года.

Если в «пьяном» ДТП погиб человек, водитель может лишиться свободы на срок от пяти до 12 лет (вместо срока от двух до семи лет). В случае если авария унесла жизни двух и более человек, тюремный срок для водителя составит 8–15 лет (ранее от четырех до девяти лет).

Наказание ужесточилось не только для водителей частных автомобилей, но и для тех, кто управляет общественным, железнодорожным, воздушным, морским и внутренним водным транспортом.

10 марта сообщалось, что в 2020 году с грузовыми машинами в Москве произошло 692 ДТП с пострадавшими. Погибли 85 человек — это 22% от всех унесенных на дорогах жизней.