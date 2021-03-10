В дептрансе Москвы назвали частые причины ДТП с грузовиками

В 2020 году с грузовыми машинами в Москве произошло 692 ДТП с пострадавшими. Погибли 85 человек — это 22% от всех унесенных на дорогах жизней. Об этом 10 марта сообщает официальный Telegram-канал департамента транспорта столицы.

При этом с большегрузными автомобилями по-прежнему случается много аварий.

По данным ведомства, 32% от всех ДТП с грузовиками происходят на МКАД. Эту магистраль используют водители грузовики в качестве транзита, так и те, кто приезжает в сам город.

Кроме того, в столичном дептрансе подчеркнули, что к столкновениям на дорогах часто приводит высокая скорость. Смертельные аварии с грузовиками в равной степени случаются как ночью, так и днем. При этом ночью тяжесть ДТП выше, так как водители едут намного быстрее.

30 декабря сообщалось, что самой опасной магистралью в Москве по итогам 2020 года стала Московская кольцевая автомобильная дорога (МКАД). В 2020 году на МКАД произошло 670 автомобильных аварий с тяжелыми последствиями.

В свою очередь, самой безопасной трассой в Москве по итогам 2020 года стало Рублевское шоссе. На трассе за год произошло всего семь дорожных автоаварий с пострадавшими.