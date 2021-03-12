Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Политика
Путин обсудил с Совбезом ситуацию на Ближнем Востоке
Интернет
Google объяснил ограничение доступа к фильму про Крым на YouTube
Экономика
Цена бензина Аи-92 на бирже побила исторический рекорд
Авто
В Госдуме заявили о снижении числа погибших в ДТП с пьяными водителями
Экономика
В ЕС построили первый за 20 лет российский несырьевой завод
Общество
Установленные в метро Москвы камеры помогли найти 100 пропавших без вести
Общество
Власти опровергли массовое отравление детей в барнаульской школе
Общество
ФСИН начала вести радиомониторинг для выявления телефонов в колониях
Общество
Инфекционист оценил угрозу распространения птичьего гриппа в России

Глава ФСВТС РФ рассказал о поставках новых РЛС Белоруссии

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия поставила Белоруссии новые радиолокационные станции (РЛС). Об этом сообщил 11 марта глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Дмитрий Шугаев.

Щит с управлением: запад России прикроет автоматизированная система
В ее состав войдут истребители, зенитные ракетные комплексы и РЛС

«Белоруссия получила радиолокационные станции», — прокомментировал он телеканалу «Россия-24» поставки РЛС в прошлом году.

Деталей поставки РЛС он не раскрыл.

В августе прошлого года Шугаев рассказал, что во время форума «Армия-2020» Россия подпишет контракты на поставку вооружений за рубеж на сотни миллионов долларов. Точную сумму глава ФСВТС не назвал, однако он сообщил, что некоторые контракты уже подписаны.

Ранее, 23 августа, он сообщил, что с начала года Россия, несмотря на действующие международные рестрикции, продала вооружений на общую сумму более $7 млрд. Покупателями выступили более 40 стран. Шугаев назвал это хорошим показателем.

В феврале текущего года генеральный конструктор СПРН, гендиректор межгосударственной акционерной корпорации «Вымпел» Сергей Боев заявил об успешном завершении госиспытаний системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН).

22 января сообщалось, что специалисты АО «РТИ» до конца года планировали разработать проект модернизации радиолокационных станций (РЛС) российской системы предупреждения о ракетном нападении.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021