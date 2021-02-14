В России завершили госиспытания системы предупреждения о ракетном нападении

Государственные испытания российской системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) завершены. Об этом заявил в воскресенье, 14 февраля, генеральный конструктор СПРН, гендиректор межгосударственной акционерной корпорации «Вымпел» Сергей Боев.

«В конце декабря 2020 года мы успешно завершили госиспытания системы СПРН в целом и командного пункта в частности», — сказал Боев в эфире телеканала «Звезда».

Российская система помогает решить задачи получения и выдачи траекторных данных для формирования предупреждения о ракетном нападении на пункты государственного и военного управления, нужных данных для системы противоракетной обороны Москвы, а также выдачи данных о космических объектах для системы контроля космического пространства.

Первый эшелон СПРН состоит из группировки спутников единой космической системы, второй — из наземных радиолокационных систем.

22 января сообщалось, что специалисты АО «РТИ» до конца года планировали разработать проект модернизации радиолокационных станций (РЛС) российской системы предупреждения о ракетном нападении.

В феврале 2019 года в Минобороны России заявили о завершении модернизации наземного сегмента предупреждения о ракетном нападении. В частности, были установлены три новые радиолокационные станции в Енисейске, Барнауле и Орске.