Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
В Японии произошло повторное землетрясение
Армия
В России завершили госиспытания системы предупреждения о ракетном нападении
Происшествия
Пожарные ликвидировали возгорание в торговом центре в Сочи
Общество
Врач завил об опасности британского штамма коронавируса для легко перенесших COVID
Общество
В России за сутки зарегистрировали 14 185 случаев COVID-19
Мир
Пушков назвал ожидаемым оправдание Трампа на процессе по импичменту
Экономика
Стоимость биткоина превысила $49 тыс. и обновила исторический максимум
Общество
В Москве за семь лет реализовали 2,5 тыс. предложенных горожанами идей
Происшествия
Пострадавшие при пожаре в подмосковном Видном оказались иностранцами

В России завершили госиспытания системы предупреждения о ракетном нападении

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Государственные испытания российской системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) завершены. Об этом заявил в воскресенье, 14 февраля, генеральный конструктор СПРН, гендиректор межгосударственной акционерной корпорации «Вымпел» Сергей Боев.

Охотники за невидимками: юг России усилят сверхмощными радарами
Появление РЛС «Ниобий-СВ» станет ответом на развертывание американских систем ПРО в Румынии

«В конце декабря 2020 года мы успешно завершили госиспытания системы СПРН в целом и командного пункта в частности», — сказал Боев в эфире телеканала «Звезда».

Российская система помогает решить задачи получения и выдачи траекторных данных для формирования предупреждения о ракетном нападении на пункты государственного и военного управления, нужных данных для системы противоракетной обороны Москвы, а также выдачи данных о космических объектах для системы контроля космического пространства.

Первый эшелон СПРН состоит из группировки спутников единой космической системы, второй — из наземных радиолокационных систем.

22 января сообщалось, что специалисты АО «РТИ» до конца года планировали разработать проект модернизации радиолокационных станций (РЛС) российской системы предупреждения о ракетном нападении.

В феврале 2019 года в Минобороны России заявили о завершении модернизации наземного сегмента предупреждения о ракетном нападении. В частности, были установлены три новые радиолокационные станции в Енисейске, Барнауле и Орске.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021