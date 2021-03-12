Более 20 млрд рублей выделят на модернизацию поликлиник Петербурга

Правительство Санкт-Петербурга заключило два дополнительных соглашения с властями Москвы, согласно которым будут совместно финансироваться программы по здравоохранению. Об этом сообщил губернатор северной столицы Александр Беглов на своей странице «ВКонтакте».

С 2021-го по 2025 год направят 21 млрд рублей на модернизацию поликлиник и амбулаторий, чтобы все, включая инвалидов, могли свободно получить медпомощь по ОМС рядом с домом или работой, передает телеканал «78».

«На выделенные средства будет проведён капремонт, обновлено оборудование, увеличен штат и повышена квалификация медперсонала», — отметил Беглов. Вторая программа включает мероприятия по профилактике и борьбе с ВИЧ, туберкулёзом, гепатитами B и C.

Ранее сообщалось, что жительницы Санкт-Петербурга стали меньше рожать в домашних условиях, несмотря на пандемию коронавируса и самоизоляцию. По словам главного внештатного специалиста-неонатолога комитета по здравоохранению Юлии Горелик, неонатологи относятся к домашним родам крайне отрицательно. Врачи теряют детей, даже если в таких условиях рождается один-два ребенка в год. Дети обычно поступают в больницу с септическим шоком, а родители даже не могут назвать имена акушерок, потому что то, что они делают, незаконно.