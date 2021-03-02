Число домашних родов сократилось в Петербурге

Жительницы Санкт-Петербурга стали меньше рожать в домашних условиях, несмотря на пандемию коронавируса и самоизоляцию. Об этом говорят данные, предоставленные городским комитетом по здравоохранению.

По словам главного внештатного специалиста-неонатолога комитета Юлии Горелик, неонатологи относятся к домашним родам крайне отрицательно. Врачи теряют детей, даже если в таких условиях рождается один-два ребенка в год. Дети обычно поступают в больницу с септическим шоком, а родители даже не могут назвать имена акушерок, потому что то, что они делают, незаконно.

В 2020 году в Петербурге на дому появились на свет 120 детей. А в 2019 году этот показатель составлял 138 детей, сообщает телеканал «78».

26 февраля сообщалось, что в подмосковных Мытищах после домашних родов умерли женщина и ребенок. После родов состояние матери и ее новорожденной дочери ухудшилось. Их доставили в реанимационное отделение больницы, но спасти не смогли.