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Женщина и младенец умерли после домашних родов в Мытищах

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Следственный комитет проводит проверку после смерти 38-летней женщины и ее новорожденного ребенка в подмосковных Мытищах. 25 февраля она родила в домашних условиях, не вызывая скорую помощь.

Как уточняет «Подмосковье сегодня» со ссылкой на следователей, после родов состояние матери и ее новорожденной дочери ухудшилось. Их доставили в реанимационное отделение больницы. Несмотря на медицинскую помощь, роженица и ребенок скончались.

Причины смерти женщины и ребенка установит судебно-медицинская экспертиза. По результатам проверки может быть принято решение о возбуждении уголовного дела.

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