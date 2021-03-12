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Правительство продлило до конца года поддержку гостиниц и заведений общепита

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Правительство России по просьбе предпринимателей продлило до конца 2021 года возможность получения поддержки бизнесменами, которые реализуют подакцизную продукцию: гостиницы, кафе и рестораны. Об этом сообщается на сайте кабмина в пятницу, 12 марта.

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Речь идет о гостиницах, кафе и ресторанах, которые понесли потери из-за пандемии коронавируса. До этого предприниматели, у которых имеется лицензия на продажу алкоголя, не могли рассчитывать на финансовую помощь. Однако в рамках пакета мер поддержки бизнеса правительство еще летом прошлого года отменило это ограничение.

«Теперь норма продлена до конца 2021 года», — отмечается в сообщении пресс-службы.

В кабмине напомнили, что в конце февраля президент России Владимир Путин одобрил новую льготную кредитную программу поддержки бизнеса ФОТ 3.0. На ее реализацию направили 7,8 млрд рублей. Поучаствовать в программе смогут компании из отраслей, которые пока не вернулись на докризисный уровень, в том числе представители индустрии туризма, спорта и развлечений.

Глава правительства считает, что эта мера придаст дополнительный импульс для восстановления отраслей, которые сильнее всего пострадали от последствий COVID-19.

В конце февраля московский бизнес-омбудсмен Татьяна Минеева рассказала, что предприниматели столицы попросили освободить предприятия гостиничной отрасли от уплаты НДС или снизить его до 7–10%. Также было предложено введение практики применения ID для владельцев собственности, которая сдается в аренду для проживания, аналогичной той, что использовалась во время проведения чемпионата мира по футболу в 2018 году.

В январе «Известия» со ссылкой на двух федеральных чиновников и близкий к правительству источник писали, что кабинет министров изучает возможность снижения ставки НДС для рестораторов и отельеров. Отмечалось, что Федеральная налоговая служба анализирует общеотраслевую налоговую нагрузку и пытается рассчитать, насколько поможет понижение налоговой ставки и каким оно должно быть.

По словам близкого к правительству источника, тестируются разные сценарии, не только по НДС. Базовый вариант по ставке — 10%, но окончательных решений еще нет.

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