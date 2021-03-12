В Японии зацвела сакура

На западе Японии распустилась сакура. Цветение раннее — обычно оно происходит в конце марта. Рекорд принадлежит 2010 году — тогда сакура расцвела 10 марта, передает телеканал «Известия». К середине апреля цветы распустятся по всей стране. В феврале первая сакура зацвела в Петербурге, но лепестки опали через несколько дней.

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