Netflix будет бороться с просмотром фильмов через чужие профили

Netflix будет бороться с просмотром фильмов под паролями. Часть пользователей получила особые уведомления, передает телеканал «Известия». Зрителей просят использовать свои учетные записи, а не обмениваться паролями с друзьями и близкими. Профили неактивных подписчиков будут удалять. Пока инициатива Netflix проходит в тестовом режиме.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.