ФСБ сообщила о задержании более 70 подпольных оружейников в 28 регионах

Более 70 подпольных оружейников задержаны в 28 регионах России, ликвидированы 37 мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов. Об этом в пятницу, 12 марта, сообщила Федеральная служба безопасности.

«Федеральной службой безопасности во взаимодействии с МВД, Следственным комитетом и Росгвардией пресечена противоправная деятельность 72 жителей 28 субъектов РФ, причастных к восстановлению боевых свойств гражданских образцов оружия в подпольных мастерских и их сбыту. Прекращена деятельность 37 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов», — говорится в пресс-релизе.

Как отмечает служба, в мастерских изъято 251 единица огнестрельного оружия, 80 кг взрывчатки, 21 артиллерийский боеприпас, девять ручных гранат, более 25 тыс. патронов различного калибра, 46 приспособлений для бесшумной стрельбы. Среди изъятого: авиационный пулемет ШКАС, три пулемета, 26 автоматов (АК-103, АКМ, АК-74, АКС-74У), 24 пистолета-пулемета, 130 пистолетов и револьверов, 67 винтовок и карабинов.

Спецоперации по изъятию оружия проводились в Москве, Санкт-Петербурге, республиках Башкортостан, Дагестан, Карелия, Крым, Мордовия, Северная Осетия и Хакасия, Забайкальском, Краснодарском, Красноярском и Хабаровском краях, Амурской, Архангельской, Астраханской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Ленинградской, Липецкой, Ростовской, Иркутской, Курской, Тверской, Смоленской и Еврейской автономной областях.

2 февраля стало известно, что ФСБ задержала более 40 подпольных оружейников, у них было изъято почти 200 единиц оружия. В частности, среди изъятого: 50-мм пехотный миномет, 45-мм пушка, 191 единица огнестрельного оружия отечественного и иностранного производства, а также 45 гранат, свыше 26 тыс. патронов, 34,5 кг пороха и тротила.