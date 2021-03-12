На аукционе Christieʼs цифровая картина продана за $69 млн.

JPG-файл художника Beeple продали за $69 млн. Торги прошли в британском аукционном доме Christieʼs. Цена стала рекордной для цифрового произведения, передает телеканал «Известия». Работа представляет собой невзаимозаменяемый токен. Это коллаж из всех изображений, которые публиковал художник. Майк Винкельманн делал фото в течение 5 тыс. дней, начиная с 2007 года. Стартовая цена составила $100. Аукцион проходил в течение двух недель.

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