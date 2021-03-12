Врачи назвали способ распознать критический уровень холестерина

Холестерин нужен для нормальной работы организма, но его избыток чреват сердечно-сосудистыми и другими серьезными заболеваниями. Об этом сообщается на сайте Medical News Today.

По словам специалистов, холестерин содержится в клеточных мембранах всех животных. Он обеспечивает устойчивость мембран к температуре, а также нужен для выработки витамина D и различных стероидных гормонов. Он попадает в организм вместе с пищей, а также вырабатывается печенью.

При очень высоком уровне холестерина в организме под кожей могут образовываться липомы, а на радужке — появиться светло-серые круги. По данным американского Национального института сердца, легких и крови, в основном эти симптомы возникают у людей с семейным диагнозом высокого холестерина, отмечает телеканал «360».

По сведениям специалистов, точно определить, повышен ли холестерин и насколько это опасно, сможет только врач на основе анализа крови.

В частности, людям старше 50 лет рекомендуется сдавать анализы на холестерин раз в один-два года. Для снижения риска инфаркта, инсульта и других проблем со здоровьем, связанных с высоким уровнем холестерином, врачи советуют отказаться от курения, есть здоровую пищу, больше двигаться.

В конце декабря 2020 года эксперты назвали снижающие уровень холестерина продукты. Так, недавнее исследование показало, что ежедневное употребление листьев артишока снижает холестерин в организме на 18,5%. Другой эксперимент продемонстрировал способность 5–10 г клетчатки в день уменьшать уровень липопротеинов — главных переносчиков холестерина. Ее можно получить из яблок, овсянки, чернослива и бобовых.