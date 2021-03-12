Скончался глава «Сибирского химического комбината» Точилин

Генеральный директор «Сибирского химического комбината» (СХК) и бывший замгубернатора Томской области Сергей Точилин скончался в пятницу, 12 марта, сообщается на сайте СХК.

«АО «СХК» с прискорбием сообщает, что сегодня, 12 марта 2021 года, на 66-м году жизни после продолжительной болезни скончался генеральный директор Сибирского химического комбината Сергей Борисович Точилин», — говорится в публикации.

О дате и месте прощания станет известно позже.

Точилин окончил Томский политехнический университет, после которого начал работу на заводе, где прошел путь от мастера-механика до директора. Работал главой администрации ЗАТО Северск, а также являлся губернатором Томской области.