Пенсионерка из Челябинска попала на страницы Vogue

Пенсионерка из Челябинска попала на страницы гламурного журнала Vogue. Фотосессию для 83-летней женщины устроили родственники, передает телеканал «Известия».

Лидия Тучкова победила COVID-19 и выжила при взрыве в ГКБ № 2 города Челябинска. ЧП в больнице случилось, когда женщина проходила там лечение от тяжелой формы коронавируса.

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