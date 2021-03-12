Расходы россиян в мартовские праздники выросли почти в полтора раза

Общие затраты россиян в мартовские праздники в 2021 году выросли на 43% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а средний чек ― на 18%, при этом расходы текущего года превысили показатели допандемийного 2019 года на 68%, передает телеканал «Известия».

В топ трат вошли походы в кафе, покупка одежды и цветов. В целом россияне стали в три раза чаще ходить в театры, клубы и кино.

Эксперты объясняют: тенденция объясняется желанием наверстать упущенное в пандемию.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.