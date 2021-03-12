Самолет в Колумбии совершил аварийную посадку из-за потери части двигателя
Грузовой самолет Airbus A300 компании Transcarga совершил аварийную посадку в аэропорту столицы Колумбии, так как при взлете потерял часть одного из двигателей. Об этом сообщило Управление гражданской авиации страны в Twitter в четверг, 11 марта.
По предварительной информации, самолет во время взлета задел двигателем один из маяков аэропорта Боготы. Оторвавшаяся часть упала в близлежащем районе, однако никто не пострадал.
В результате экипаж самолета вынужден был прервать взлет и вернуться в аэропорт. Управление гражданской авиации начало расследование причин, которые привели к аварии.
26 января сообщалось, что армейский вертолет Dhruv совершил аварийную посадку вблизи Лаханпура в Индии. В результате происшествия двое пилотов пострадали, их доставили в военный госпиталь. Позже стало известно о смерти в больнице одного из летчиков.