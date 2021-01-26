В Индии в результате аварийной посадки военного вертолета погиб пилот

В результате жесткой аварийной посадки военного вертолета в Индии в регионе Джамму и Кашмир погиб пилот, второй находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщила газета Hindustan Times.

Армейский вертолет «Дхрув» совершил аварийную посадку вблизи Лаханпура. Двух пострадавших пилотов доставили в военный госпиталь. Позже стало известно о смерти в больнице одного из летчиков. По данным издания, второй пилот находится на искусственной вентиляции легких.

Причина инцидента в настоящее время устанавливается.

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