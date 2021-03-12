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Шестеро подростков в Екатеринбурге сбежали из реабилитационного центра

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Шестеро подростков сбежали из центра социальной помощи семье и детям Чкаловского района Екатеринбурга. Об этом сообщила пресс-служба УМВД города в четверг, 11 марта.

Отмечается, что дети самовольно покинули центр, сейчас их поисками занимаются сотрудники полиции. Также в пресс-службе добавили, что подростки периодически выходят на связь посредством мессенджеров и звонков, однако отказываются возвращаться, пишет «РИА Новости».

1 февраля сообщалось, что из московской больницы сбежал раненый 13-летний мальчик с пистолетом . Беглеца по дороге из больницы задержали правоохранители.

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