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Раненый подросток с пистолетом сбежал из московской больницы

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Из московской больницы сбежал с пистолетом раненый 13-летний мальчик, передает в понедельник, 1 февраля, телеканал РЕН ТВ.

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По его данным, инцидент произошел накануне. Беглеца по дороге из больницы задержали правоохранители. Подросток рассказал стражам порядка о произошедшем.

По его словам, он вместе с другом гулял в подмосковном Красногорске. На заброшенной территории за рекой Банька подростки обнаружили пневматический пистолет. В качестве развлечения дети начали стрелять по банкам. Одна из пуль попала в стену и срикошетила в палец одного из подростков.

Школьники вызвали такси и приехали в одну из платных московских больниц. Дежурный врач диагностировал у подростка огнестрельное ранение, но пулю извлечь не удалось. Подростков отправили в городскую больницу на операцию.

В государственном учреждении ребенка уведомили о необходимости присутствия законного представителя, после чего подросток, не желая рассказывать о произошедшем родителям, принял решение сбежать.

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