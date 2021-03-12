Глава ЦБ прокомментировала темпы роста инфляции

Председатель Банка России подтвердила в интервью «Известиям», что оценки по уровню инфляции регулятор сохраняет. На последнем заседании Совета директоров ЦБ в феврале прогноз инфляции на 2021-й был повышен до 3,7–4,2% в годовом выражении. В феврале рост цен составил 5,7%.

«Пока инфляция остается выше целевого ориентира, но потом начнет снижаться, в том числе и из-за эффекта базы. Есть много причин, почему сейчас показатель высокий: продолжавшийся перенос ослабления валютного курса, глобальная ситуация на товарных рынках, рост цен на товары повседневного спроса, которые чувствительны для населения, прежде всего, продовольственные», — сообщила глава ЦБ.

На их рост, в свою очередь, реагируют инфляционные ожидания, что создает риск вторичных эффектов, которые могут поддерживать высокий инфляционный фон достаточно долго, добавила Эльвира Набиуллина.

«В прошлом году мы ожидали, что даже после пика первого квартала, скорее всего, дезинфляционные факторы будут преобладать. Но на последнем заседании Совета директоров сделали вывод, и он подтверждается данными, что дезинфляционные факторы вряд ли будут преобладать во второй половине этого года, поэтому мы повысили оценки инфляции на этот год», — подчеркнула глава ЦБ.

Подробнее читайте в эксклюзивном интервью Эльвиры Набиуллиной «Известиям»:

«Пока инфляция остается выше целевого ориентира»